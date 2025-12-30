Beylikdüzü Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri ile Beylikdüzü 75. Yıl Cumhuriyet Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yeni yıl öncesinde anlamlı bir etkinlikte bir araya geldi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri ile Beylikdüzü 75. Yıl Cumhuriyet Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı.

Öğrenciler, BeylikdüzüMutfak'ta düzenlenen kurabiye atölyesinde birlikte hazırladıkları kurabiyeler ve yazdıkları yeni yıl mesajlarıyla Beylikdüzü Huzurevi'nde kalan yaş almış büyükler için özel bir sürpriz hazırladı. Hazırlanan kurabiyeler ve yeni yıl dilekleri, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi'nin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaret sırasında huzurevi sakinlerine ulaştırıldı. Ziyarette büyüklerin yeni yılı kutlanırken, kuşaklar arası dayanışma ve paylaşmanın önemine dikkat çekildi.

Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, '2026 inşallah hepimize sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirir. Sizler bizler için birer hazinesiniz. Deneyimlerinizi genç arkadaşlarımıza aktarıyorsunuz. Geçen sene bu zamanlar Başkanımız Mehmet Murat Çalık sizleri ziyaret etmişti. Şu an maalesef aramızda değil. Onun adına da sizlerin yeni yılını kutluyorum. Mutlu yıllar' ifadelerini kullandı. Etkinlik sayesinde gençler, toplumsal dayanışmanın ve kuşaklar arası bağların önemini deneyimleme fırsatı bulurken, huzurevi sakinleri de yeni yıla umut ve sevinçle merhaba dedi.