İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkının sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması için diyetisyenler eşliğinde kişiye özel beslenme programları sunuyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazanmasına katkı sunmak amacıyla yürüttüğü diyet ve beslenme hizmetine aralıksız devam ediyor.

Belediye bünyesinde görev yapan diyetisyenler, kişiye özel beslenme programlarıyla vatandaşlara profesyonel destek sağlıyor. Randevu sistemiyle yürütülen hizmette, başvuru yapan kişilerden görüşme öncesinde kan tahlili yaptırmaları istenirken diyetisyenler, kan tahlili sonuçlarına göre yağ-kas ölçümü yaparak her danışana özel beslenme listeleri hazırlıyor.

LİSTELER KİŞİYE ÖZEL BELİRLENİYOR

Randevu sistemiyle ilerleyen hizmetteki görüşme içerikleri, her danışanın ihtiyaç ve sağlık durumuna göre kişiye özel olarak belirleniyor.

Öte yandan, gelen talep üzerine hareket yeteneği kısıtlı olan (yatalak vb.) vatandaşlara sağlık durumuna göre (diyabet vb.) evlerinde diyet tedavileri de uygulanıyor. Hizmetten yararlanmak isteyenler 444 09 39 numaralı çağrı merkezini arayarak veya Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne giderek 'Diyet ve Beslenme Hizmeti' için randevu oluşturabilirler.



