Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaş odaklı yönetim anlayışını uluslararası standartlarla uyumlu hale getirerek önemli bir kurumsal başarıya daha imza attı.

MERSİN (İGFA) - Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen kapsamlı denetimler sonucunda Büyükşehir, 'ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi' almaya hak kazandı.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi ve 'ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini bünyesinde entegre şekilde yürüten Büyükşehir, yurttaşlara kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışını uluslararası standartlara uygun hale getirerek, Türkiye'de örnek belediyeler arasına girdi.

VATANDAŞ ODAKLI, ŞEFFAF VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM:

Bu başarıyla birlikte Büyükşehir; hizmet sunumunda kalite, güvenlik, çevre bilinci, enerji verimliliği ve vatandaş memnuniyetini bütüncül bir şekilde ele aldığını ortaya koymanın yanı sıra; vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikâyetlerin etkin biçimde yönetilmesi, enerji tüketiminin azaltılması, çalışan sağlığı ve güvenliğinin korunması, çevresel etkilerin minimize edilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması gibi konularda uluslararası standartlarda süreçler yürüttüğünü de kanıtladı.

Sistemin entegrasyonu sayesinde Büyükşehir; tüm birimlerinde sürekli iyileştirme kültürünü, veri temelli karar alma mekanizmalarını ve kurumsal performans ölçümünü güçlendirdi. Ayrıca yönetim sistemleri ile belediye hizmetlerinde kaynak verimliliğini artırırken; vatandaş memnuniyeti, çevre koruma ve çalışan güvenliği gibi alanlarda sürdürülebilir gelişmeyi de desteklediğini belgeledi.