İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi başkanlığında gerçekleşti.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Meclisi yöneten Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, konuşmasına kasım ayında şehit olan askerleri rahmetle anarak başladı.

Kasım ayı boyunca yapılan hizmetleri kamuoyu ile paylaşan ve konuşmasında 3 Aralık Engelliler Günü'ne değinen Serkan Çebi, 'Eşit yaşamın öncüsü Beylikdüzü'nde engeli bulunan komşularımız için daha erişilebilir bir kent imkanı sağlamak için çalışıyoruz.

Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık'ın öncülüğünde kurulan Engelsiz Yaşam Merkezimiz, özel gereksinimleri olan bireylerimiz için yepyeni bir dünya, nefes, umut ve sevgi dolu bir ortam oldu. Onlar için bu ortamı sağlamak hepimizin sorumluluğu. Bu günün vesilesiyle tüm engeli bulunan komşularımızın Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum' ifadelerini kullandı.

'BU ŞEHİRDE ADALETİN NEFESİ, EŞİTLİĞİN SESİ VE EMEĞİN DEĞERİ YAŞAMAYA DEVAM EDECEK'

Konuşmasında tutuklu bulunan Beylikdüzü'nün seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a da değinen Önder Serkan Çebi, 'Biz Beylikdüzü ailesi olarak, çalışma arkadaşlarıyla omuz omuza veren, emeğiyle bu kenti güzelleştiren büyük bir aileyiz. Adaletin eninde sonunda galip geleceğine inanıyoruz. Gün geldiğinde ve hak yerini bulduğunda, yine aynı kararlılıkla sayın başkanımızı çok yakında aramızda göreceğimize yürekten inanıyorum. İnandığımız yoldan geri dönmedik, dönmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki iyilik kaybetmez. Bu şehirde adaletin nefesi, eşitliğin sesi ve emeğin değeri yaşamaya devam edecek. Başkanımız bugün nasıl dimdik ayaktaysa yarın da aynı kararlılıkla, Cumhuriyet'in yolunda yürümeye devam edecek. Demokrasiye, insanlığa ve ortak geleceğimize duyduğumuz inançla, daha aydınlık günlere hep birlikte ulaşacağız' şeklinde konuştu.

Meclis gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, CHP Grup Sözcüsü Erkan Erdoğan ve AK Parti Grup Sözcüsü Tahir Abuş gündem dışı söz aldı. Meclis toplantısının 2. birleşiminin 04 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da yapılmasına karar verildi.