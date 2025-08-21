İstanbul Bakırköy Belediyesi, bünyesindeki gündüz çocuk bakımevlerinin genelinde bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Yeni dönemin yaklaşmasıyla birlikte harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gündüz çocuk bakımevlerini baştan sona yenileyerek minikler için daha konforlu bir hale getirdi.

Bakırköy Belediyesi’nin 3, 4, 5 yaş grubu miniklerin bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve dil gelişimlerini destekleyen öğrenme ortamlarıyla buluşturduğu gündüz çocuk bakımevleri, yeni döneme hazırlandı; Bu kapsamda; Ülkü Adatepe, Menekşe Nergis, Zübeyde Anne, Hasan Ali Yücel, Can Yücel, Muazzez İlmiye Çığ, Nene Hatun gündüz çocuk bakımevlerinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Sınıfların, mutfakların tuvaletlerin ve bahçelerin baştan sona özenle hazırlandığı gündüz çocuk bakımevleri, uzman eğitmenleri, nitelikli eğitimleri ve konforlu alanlarıyla yeni dönem için minikleri bekliyor.