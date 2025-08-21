Kocaeli Başiskele Kavşağı Koridor Projesi kapsamında artacak trafik yoğunluğunu deniz ulaşımıyla hafifletmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların araçlarını 1 Mart Vapur İskelesi önüne bırakıp vapurla rahatça seyahat etmeleri için bölgeye 178 araçlık otopark inşa ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Toplu taşıma, yol ve kavşak çözümleriyle Kocaeli trafiğini rahatlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin otopark ihtiyacını da birer birer karşılıyor. Bu kapsamda İzmit 1 Mart Vapur İskelesi’nde mevcut 120 araç kapasiteli otoparka ilave olarak 178 araçlık yeni bir otopark alanı inşa ediliyor. Proje tamamlandığında bölgedeki otopark alanı 298 araç kapasitesine ulaşmış olacak.

178 ARAÇLIK YENİ OTOPARK ALANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit 1 Mart Vapur İskelesi’nde, 5 bin metrekare alan üzerine yeni bir otopark yapımına başladı. Toplam 178 araç kapasiteli otoparkta 13 engelli, 20 elektrikli araç ve 4 motosiklet park yeri bulunacak. Ekipler, toplam büyüklüğü 11 bin metrekare olan söz konusu alanda kazı, dolgu ve reglaj işlemleri gerçekleştiriyor.

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, mevcut otoparkın hemen yanında yapılacak yeni otopark için kazı çalışmalarına başladı. Otopark alanında 3 bin 250 ton plentmiks alt temel, 3 bin 250 ton plentmiks temel, 1600 ton binder tabakası, 1070 ton aşınma tabakası serimi yapılacak. Bu işlemlerin yanı sıra 3 bin 700 metrekare de baskı beton kaldırım imalatları gerçekleştirilecek.

Asfalt zeminli yeni otoparkta aydınlatma sistemi kurulacak ve güvenlik görevlileri görev yapacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte iskele çevresindeki otopark kapasitesi önemli ölçüde artacak.