BTÜ öğrencileri, TUSAŞ uçaklarının uçuş kontrol sistemlerini iyileştirecek bir projeye başladı. TUSAŞ LIFT UP programı kapsamında desteklenen projede, öğrenciler uçuş verileri üzerinde çalışarak uçakların daha stabil uçmasını sağlayacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencilerinin projeleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) LIFT UP programı tarafından desteklenemeye devam ediyor.

Bu kapsamda BTÜ öğrencilerinin, 'İnsansız Hava Araçları için Uçuş Verilerinden Aerodinamik Veritabanı Düzeltmesi ve Model Doğrulaması' isimli projesi, TUSAŞ tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Alperen Burak Temiz'in proje yürütücüsü olduğu, Emre Tunalı, Semih Dönmez, Tahir Can Kozan ve Yiğit Altun'dan oluşan ekibin akademik danışmanlığını Doç. Dr. Mehmet Onur Genç üstleniyor. Çalışmalara başlayan öğrenciler,projeleri ile havacılıkta 'dijital ikiz' teknolojileri için kritik bir çalışmaya imza atacak. Sim-to-Real Gap (Simülasyondan Gerçeğe Açığı) olarak bilinen soruna odaklanacak olan BTÜ öğrencileri, bu sorunu aşmak için 'gerçek uçuş verileri' ve 'sistem tanılama' tekniklerini kullanarak mevcut simülasyon modellerini kalibre edecek. Böylece otonom sistemlerin güvenliği ve performansının doğrudan artırılması hedefleniyor.

UÇAKLARIN UÇUŞ KONTROL SİSTEMLERİ İYİLEŞTİRİLECEK

Projelerinin TUSAŞ tarafından kabul edilmesinden duydukları gururu dile getiren öğrenciler, çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Projenin 10 ay süreceğini belirten ekip, TUSAŞ tarafından sağlanan uçuş verilerinin optimizasyonu üzerinde çalışacaklarını ifade etti. Öğrenciler, 'Uçakların hücum açıları bilgisayar ortamında simüle ediliyor ancak bu değerler zaman zaman gerçek uçuş koşullarından farklılık gösterebiliyor. Bu projedeki amacımız, TUSAŞ uçaklarına ait uçuş verilerini optimize ederek daha sağlıklı ve gerçekçi veriler elde etmek. Elde edilen sonuçlarla uçuş kontrol sistemlerini iyileştirerek uçaklara daha stabil bir uçuş kabiliyeti kazandırmayı hedefliyoruz' şeklinde konuştu.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ öğrencilerinin savunma ve havacılık sanayii gibi stratejik alanlarda ürettiği projelerin üniversitenin uygulama odaklı eğitim anlayışının somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin TUSAŞ LIFT UP gibi prestijli bir program kapsamında desteklenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çağlar, 'Bu tür projeler, öğrencilerimizin teorik bilgilerini gerçek mühendislik problemleri üzerinde uygulama fırsatı bulmasını sağlıyor. Gençlerimizin geliştirdiği bu çalışma, ülkemizin havacılık teknolojilerine önemli katkılar sunacak niteliktedir. Öğrencilerimizi ve akademik danışmanımızı tebrik ediyorum' diye konuştu.