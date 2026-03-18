Ücretsiz evde kuaförlük hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Halk Masası ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü üzerinden yapabiliyor.

Ramazan Bayramı öncesinde özellikle yaşlı, engelli ve evden çıkmakta güçlük çeken vatandaşlara yönelik ücretsiz evde kuaförlük hizmeti sunuluyor. Hizmet kapsamında belediye ekipleri, talepte bulunan vatandaşların evlerine giderek saç kesimi ve temel bakım hizmetlerini yerinde gerçekleştiriyor. Hizmet, bayram öncesinde kişisel bakımını yaptırmak isteyen ancak dışarı çıkma imkânı bulunmayan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında önemli bir hizmeti daha uygulamaya aldı.

İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde evinden çıkmakta zorlanan vatandaşlar için ücretsiz evde kuaförlük hizmetini hayata geçirdi.

