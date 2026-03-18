KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Oyuncak Müzesi, yaklaşan Ramazan Bayramı kapsamında düzenleyeceği atölyelerle çocuklara hem eğlenceli hem öğretici bir bayram deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Bayram programı kapsamında 21 Mart Cumartesi günü 'Ebeveyn Katılımlı Keçeden Şeker Toplama Çantası Bayram Atölyesi' gerçekleştirilecek. Saat 11.00'de 4-5-6 yaş grubuna, saat 15.00'te ise 7 yaş ve üzeri çocuklara yönelik düzenlenecek atölyede keçe, ip, boncuk ve çeşitli dikiş malzemeleri kullanılacak.

ÇOCUKLAR VE AİLELERİ DAVETLİ

22 Mart Pazar günü ise bayram etkinlikleri 'Dede & Nine ile Orman Haftasına Özel Paylaşım Ağacı Atölyesi' ile devam edecek. Saat 11.00'de 4-5-6 yaş grubuna, saat 15.00'te ise 7 yaş ve üzeri çocuklara yönelik gerçekleştirilecek atölyede ağaç maketleri hazırlanacak. Orman Haftası ve Yaşlılar Haftası'na özel planlanan etkinlikte, nesiller arası bağın güçlendirilmesi, çocuklara doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırılması hedefleniyor. İzmit Belediyesi, çocukları ve ailelerini bayramda Oyuncak Müzesi'nde düzenlenecek bu özel atölyelerde birlikte üretmeye davet ediyor.