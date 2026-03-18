Konya Büyükşehir Belediyesi, Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi kapsamında önemli bir çalışmayı daha tamamladı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın geleceğini şekillendirecek ulaşım ve raylı sistem altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi'nin birinci etabını belediye olarak hızla sürdürdüklerini kaydeden Başkan Altay, ikinci etaptaki çalışmaların da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından planlanan şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın önemli bir parçası olan Keçili Kanalı üzerindeki köprüyü tamamlayarak bayram öncesinde trafiğe açtıklarını belirten Başkan Altay, 'Aslım Caddesi üzerinde inşa edilen ve hem raylı sistem hem de karayolu ulaşımına hizmet verecek köprü, bölgedeki trafik akışını da rahatlatacak.

Köprümüzün şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışıyla şehrimizin her noktasında yatırımlarımıza devam edeceğiz' diye konuştu.

Şehir Hastanesi Tramvay Hattı 1. Etap projesi kapsamında inşası tamamlanan Keçili Köprüsü; yaklaşık 22 metre genişliğe sahip. Köprüde, gidiş-geliş çift yönlü karayolu ve raylı sitem olmak üzere toplamda 102 metre kapalı kesit alanı bulunuyor.