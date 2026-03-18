Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anlamlı bir sahne etkinlik düzenlendi.

BURSA (İGFA) - Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Anzakların Gözünden Çanakkale' isimli konser, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bölümlerinin ortaklaşa hazırladığı program, Çanakkale'yi yalnızca bir askerî zafer olarak değil, farklı coğrafyaların ortak hafızasında yer eden bir insanlık hikâyesi olarak ele aldı. Anlatımını Selim Yûşa Demir'in üstlendiği konserde, Anzak askerlerinin günlükleri ve hatıratları, Türk milletinin hafızasında yer eden türküler eşliğinde sahneye taşındı. Tarihin iki farklı cephesinden yükselen sesler, Gelibolu'nun ortak insanlık hafızasında buluşturuldu.

Programda Duygu Akpınar, Meriç Ersal, Nurullah Söylemez, Gökay Usludur, Ali Enginay, Betül Bilgin, Samiye Berkmen ve Züleyha Savaş'ın seslendirdiği Çanakkale türküleri, büyük beğeni topladı. Kimlik, hafıza ve insanlık üzerine güçlü bir anlatı sunan konser, vatandaşlardan tam not aldı.