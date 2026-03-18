Trabzon'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

TRABZON (İGFA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Çanakkale sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda bir milletin yeniden dirilişinin simgesidir. Kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum' dedi.

15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirilen törene Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfiller bırakıp Kur'an-ı Kerim tilavetiyle birlikte şehitleri dualarla yad etti. Anma programı, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle sürdü.

'ÇANAKKALE GEÇİLMEZ DEDİRTEN RUH'

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türk milletinin 111 yıl önce Çanakkale'de tarihe altın harflerle yazılan büyük bir destan ortaya koyduğunu belirterek, şunları söyledi: '18 Mart bir kahramanlık günüdür. Artık emperyal ve yabancı güçlerin postalının Anadolu topraklarına ilelebet ayak basamayacağının bir nişanesidir. Sadece sembolik değil, bir tarihin tescilidir. Milletimiz o gün, 'Çanakkale geçilmez' gerçeğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu zafer, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesidir, bir dönüm noktasıdır. Ecdadımız bu vatanı bizlere büyük fedakarlıklarla emanet etmiştir. Bizler de bu emaneti korumak ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmakla mükellefiz. Milletimizin hafızasını diri tutmaya devam edeceğiz. Çünkü Çanakkale sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda bir milletin yeniden dirilişinin simgesidir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.'