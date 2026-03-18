İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Korosu'nun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıldönümünde seslendirdiği 'Çanakkale' parçası büyük beğeni topladı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Ocak 2026'da kurulan Çınar Çocuk Korosu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Çınar Çocuk Korosu; Berna Kuzdere şefliğinde, söz ve müziği İlhan Çınar'a ait olan 'Çanakkale' adlı parçayı seslendirdi.

Toplam 18 öğrenciden oluşan Çınar Çocuk Korosu, 5 haftalık yoğun bir hazırlık sürecinin ardından Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi'nde performans sergiledi. Koro üyelerinin heyecanı gözlerinden okunurken, seslendirilen eserin her bir notası Çanakkale ruhunu İzmit'e taşıdı.