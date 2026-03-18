Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

Garnizon Şehitliği'ndeki törende Artvin Valisi Turan Ergün, Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel ve Belediye Başkanı Bilgehan Erdem şehitlik anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Teğmen Mehmet Can Meriç, bugünün 111 yıl önce 18 Mart 1915'te kazanılan Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olduğunu ifade ederek, 'Bu destansı zafer, Türk ordusunun 'Çanakkale geçilmez' sözünü tüm dünyaya kabul ettirdiği bir dönüm noktası olmuştur' dedi. Meriç, tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen elde edilen zaferin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine giden yolda önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.

Programında devamın Vali Ergün, beraberindeki protokol üyeleriyle şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Tören, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle sona erdi. Etkinlikler, garnizon şehitliğindeki programında ardından Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde da düzenlenen programla devam etti.

Programa CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fikret Sözbilir, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak, İl Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu ve çok sayıda kişi katıldı.