Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü, düzenlenen anlamlı bir programla anıldı. Bursa Valiliği tarafından gerçekleştirilen anma töreninde, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitler bir kez daha minnet ve rahmetle yad edildi.

Düzenlenen programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi Arif Ataç, Çanakkale'nin sadece bir yer adı olmadığını belirterek, 'Çanakkale; yokluk içinde var olmanın, 'imkânsız' denileni başarmanın ve 'Çanakkale geçilmez' sözünü tarihe altın harflerle yazdırmanın adıdır. Çanakkale Zaferi; Seyit Onbaşı'nın, Ezineli Yahya Çavuş'un, Kınalı Hasan'ın ve daha nice kahramanın tarihe sığmayan destanlarıyla doludur. Kısacası Çanakkale, Türk milletinin varoluş mücadelesidir' diye konuştu.

Okul müdürü Ataç'ın konuşması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart Çanakkale Mesajı okundu.

Daha sonra 'Bir Destandır Çanakkale' adlı gösteri sergilendi.