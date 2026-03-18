Gemlik Yardım Gönüllüleri ve Bursa Kanser Derneği, özel çocuklar için Ördekli Kültür Merkezi'nde iftar programı düzenledi. Çocuklara jonglör gösterisi, pamuk şeker, pasta ve oyuncak hediye edildi.

Feyzi SARIKAYA / BURSA (İGFA) - Gemlik Yardım Gönüllüleri Derneği ile Bursa Kanser Derneği iş birliğinde, özel çocuklar için iftar organizasyonu düzenlendi.

Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, iftar yemeğinin ardından çocuklara yönelik renkli etkinlikler yapıldı.

Jonglör gösterisiyle keyifli anlar yaşayan çocuklara pamuk şeker, pasta ve çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

Etkinlik sonunda Arzu Kömürcü Çam ve Aysun Arslan, katılım sağlayanlara ve organizasyona destek veren herkese teşekkür etti.