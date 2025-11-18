İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, sıfır atık vizyonu kapsamında düzenlediği 'Atıksız Mutfak Etkinliği' ile vatandaşları mutfak atıklarının geri dönüşümüne teşvik etti. Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yalçınçıray'ın katılımıyla gerçekleşen atölyede katılımcılar, evde oluşan gıda atıklarını değerlendirme yöntemlerini uygulamalı olarak öğrendi.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, sıfır atık çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek 'Atıksız Mutfak Etkinliği' düzenledi.

Ataköy Emekliler Evi'nde gerçekleşen etkinlikte İstanbul Arel Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yalçınçıray, mutfak atıklarının geri dönüşüm sürecine dair kapsamlı bir eğitim verdi. Etkinlik boyunca katılımcılar artan gıdaları değerlendirerek mutfakta israfı azaltmanın günlük hayatla uyumlu tekniklerini deneyimledi.

Bakırköy Belediyesi'nin sıfır atık çalışmaları kapsamında düzenlediği atölye ile çevre bilincinin artırılması ve hanelerde oluşan atık miktarının azaltılmasına yönelik önemli bir adım daha atıldı.

Etkinlik, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.