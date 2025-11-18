Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde hizmet veren Genç KOMEK Atölye eğitimleri, ön değerlendirme sınavından geçen 7-14 yaş grubundaki bin 731 öğrenci ile başladı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Atölye eğitimleri büyük bir katılımla başladı.

Gençlerin çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donanmasını sağlamayı amaçlayan Genç KOMEK Atölye, bu yıl Akabe KOMEK, Mümine Hatun ASEM, Selçuklu ASEM, Karatay ASEM ve Meram ASEM merkezlerinde düzenleniyor. Genç KOMEK Atölye eğitimlerine ön değerlendirme sınavından geçen 7-14 yaş grubundaki 1.731 öğrenci katılıyor.

BİLİMDEN SANATA, TEKNOLOJİDEN KÜLTÜRE UZANAN GENİŞ EĞİTİM YELPAZESİ

Bilimden sanata, kültürden teknolojiye kadar geniş bir içerikle hazırlanan atölye çalışmaları; çocukların bilişsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Genç KOMEK Atölye programlarında öğrenciler; Kur'an-ı Kerim, değerler eğitimi, oyunlarla matematik, satranç, akıl ve zekâ oyunları, drama ve tiyatro, ritim ve ukulele, İngilizce, yeni nesil medya, kodlama, dijital medya tasarımı, 21. Yüzyıl becerileri, gitar, keman, resim ve piyano gibi branşlarda eğitim alıyor.

Ayrıca program kapsamında düzenlenen yüzme etkinlikleri ile öğrenciler, eğlenceli spor faaliyetleriyle sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanıyor.

Genç KOMEK Atölye'de dersler, 24 Mayıs 2025'te sona erecek.