İstanbul Bakırköy Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 118-E Lions Federasyonu iş birliğiyle tiyatro gösterimi ve söyleşiden oluşan özel bir program düzenledi.

İSTANBUL (İGFA) - 'Zeytinyağlı Yaprak Sarması' adlı tiyatro oyunu ve uzman konukların katılımıyla gerçekleşen söyleşide kadına yönelik şiddete dikkat çekilerek toplumun ortak mücadelesinin önemine vurgu yapıldı.

Bakırköy Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında önemli bir farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı. 118-E Lions Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen program, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

TİYATRO OYUNU VE SÖYLEŞİ İLE ŞİDDETE KARŞI GÜÇLÜ ANLATIM

Program, tiyatro oyuncusu Sanem Gençalp tarafından sahnelenen 'Zeytinyağlı Yaprak Sarması' adlı oyunla başladı. Oyunda kadının gündelik yaşamı, karşılaştığı kaygılar ve toplumdaki rolüne dair çarpıcı bir perspektif sunuldu.

Katılımcılar, sahnedeki güçlü anlatımı ilgiyle takip etti. Uzman isimlerin yer aldığı programda, tiyatro gösterimi ile bağlantılı olarak Prof. Dr. Buket Aksu ve Prof. Dr. Şevki Sözen'in katılımıyla bir söyleşi düzenlendi. Söyleşide, kadına yönelik şiddetin toplumsal, psikolojik ve hukuki boyutları ele alındı.

YÜREKLER KADINA YÖNELİK ŞİDDETE DUR DEMEK İÇİN BİRLEŞTİ

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için bireysel ve toplumsal sorumluluğun altı çizildi. Katılımcılar, farkındalık oluşturmak ve değişime katkı sunmak adına aynı çatı altında buluştu.

Programa, 118-E Yönetim Çevresi Federasyon Başkanı Dr. Zerrin Öztürel ve New Voices Koordinatörü Yasemin Başlamışlı da katılarak destek verdi.