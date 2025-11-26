Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Edebi Kazılar söyleşilerinin bu ayki konuğu, çağdaş Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden Faruk Duman oldu. Akkılıç Kütüphanesi'nde gerçekleşen buluşmada Duman, 'Balıklarla İlgili Rivayet' romanının doğuş hikayesini ve Kars'ta geçen çocukluğunun edebiyatına yansımalarını okurlarla paylaştı.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi'nin edebiyat dünyasının önemli isimlerini okurlarla buluşturduğu Edebi Kazılar etkinliği, bu ay yazar Faruk Duman'ı ağırladı. Akkılıç Kütüphanesi'nde yoğun katılımla gerçekleşen söyleşide Duman, son romanı 'Balıklarla İlgili Rivayet' üzerinden yazarlık serüvenini, doğa ile kurduğu ilişkiyi ve edebiyatın büyülü dünyasını anlattı.

'BALIKLARIN İSYAN ETTİĞİ BİR HİKAYE'

Söyleşide, yazım süreci 2019'da tamamlanan ödüllü romanı 'Sus Barbatus!' ile yeni kitabı arasındaki ilginç bağa değinen Faruk Duman, yeni romanının kıvılcımının bir reklam billboardunda ateşlendiğini belirtti. 'Sus Barbatus!' romanında donmuş Çıldır Gölü üzerinde geçen bir sahnede, karakterlerden birinin 'Balıklar da bizi yiyebilsinler' dediğini hatırlatan Duman, bu cümlenin yayınevi tarafından tanıtım materyallerinde kullanıldığını ifade etti. Yazar, 'Bunu billboardlarda gördüm. 'Balıklarla İlgili Rivayet' romanıyla ilgili ilk fikirlerimin doğduğu günler bunlardı. Balıkların isyan ettiği bir hikaye' sözleriyle kitabın çıkış noktasını özetledi.

ÖĞRENCİLİK YILLARINDAN KALAN GİZEMLİ EL YAZMASI

Duman, kitabın kurgusunun temelinde üniversite yıllarında yaşadığı ilginç bir anının yattığını da okurlarla paylaştı. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nde okurken, tasnif edilmemiş el yazmaları arasından bir eseri alıp eve götürdüğünü, ancak Osmanlıca olan bu eseri okunaklı olmadığı için bir türlü çözemediğini anlattı.

El yazmasını gösterdiği bir arkadaşının, ilk sayfada balıklardan söz edildiğini belirtmesi üzerine hayal gücünün devreye girdiğini söyleyen Duman, 'Bunun üzerine ben eski devirlerde, 1700'lerde, bizim buralarda yaşanmış, tuhaf bir balık hikayesi olduğuna hükmettim bu kitabın. Okuyamadığım kitabın. Eğer bir kitabı okuyamıyorsanız ama o kitap size bir takım izlenimler veriyorsa, bir yazar olarak oturup onu yazarsınız' ifadelerini kullandı.

MASALCI BİR ANNENİN MİRASI

Söyleşide çocukluk yıllarına ve doğa tutkusuna da değinen Faruk Duman, Kars ve Ardahan coğrafyasının yazarlığı üzerindeki etkisini vurguladı. Annesinin çok iyi bir masal anlatıcısı olduğunu belirten yazar, 'Ormanda kaybolan çocuklar, hayali hayvanlar, köyü ziyarete gelen ejderhalar anlatırdı. Çocukluğumu şenlendirirdi bu' diyerek, bu anlatıların kendisinde yazma eğilimini başlattığını dile getirdi.

Çocukken ağaç tepesine kurduğu kulübede kitaplar okuduğunu ve doğayı anlatmayı o yıllarda kafasına koyduğunu belirten Duman, lise yıllarında abisinin kütüphanesindeki Yaşar Kemal, Jack London ve Maksim Gorki gibi yazarlarla tanışarak modern edebiyat yolculuğuna adım attığını sözlerine ekledi.

Söyleşi, yazarın okurlardan gelen soruları yanıtlaması ve kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.