İstanbul Bakırköy Belediyesi, Cumhuriyet'in 102. yılını binlerce kişinin katılımıyla düzenlediği görkemli etkinliklerle kutladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi, Cumhuriyet'in 102. yılını binlerce kişinin katılımıyla kutladı. Dikilitaş'tan başlayan fener alayı yürüyüşü ve bando gösterisinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan Koray Avcı, yoğun ilgi gören performansıyla geceye renk kattı. Meydanı dolduran kalabalık, bayraklar, marşlar, ve alkışlarla Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Bakırköy Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı kapsamında unutulmaz bir kutlama programına imza attı. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun katılımıyla Dikilitaş'tan Cumhuriyet Meydanı'na gerçekleştirilen fener alayı görkemli anlara sahne oldu.

Kortejdeki binlerce vatandaş, ellerinde meşaleler ve bayraklarla bando takımının çaldığı marşlara hep bir ağızdan eşlik etti. Fener alayının ardından kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda Kreas Sanat Akademisi Orkestrası'nın konseriyle devam etti. Coşku dolu gece, sevilen sanatçı Koray Avcı konseri ile taçlandı. Avcı, en sevilen şarkılarını binlerce kişiyle birlikte söyledi. Cumhuriyet Meydanı'nı ilgiyle dolduran kalabalık, telefon ışıklarıyla geceyi aydınlattı.

'CUMHURİYET, ÇOCUKLARIMIZIN HAYALLERİDİR'

Konser programında Cumhuriyet'in kazanımlarına değinen Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bundan tam 102 yıl önce, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!' diyerek, bir Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini üzerine inşa ettikleri anlayışı ilan ettiler. Bizlere aydınlığı, bilimi, demokrasiyi emanet ettiler. Bugün bizler; bu emanete sahip çıkan, yarını daha da güzel kılmaya kararlı bir halkız! Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet; özgürlüktür, Cumhuriyet; laikliktir, Cumhuriyet; kadınların eşitliğidir, Cumhuriyet; çocuklarımızın hayalleridir! Malatya'nın bir mahallesinde doğup büyüyen Ayşegül, önce okudu, sonra doktor oldu, bugün de bir kadın belediye başkanı olarak sizlerin huzuruna çıktı. İşte Cumhuriyet böyle büyük bir değere sahiptir' dedi.

'ADALET, DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZDEN ASLA DÖNMEYECEĞİZ'

Cumhuriyet Meydanı'ndan, Silivri'de tutulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tüm belediye başkanlarına selam gönderen Başkan Ovalıoğlu, 'Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'ndan, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na, tutuklu tüm belediye başkanlarımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza da selam olsun. Ne diyordu Ekrem Başkanımız? 'Her şey çok güzel olacak!' Biz adalet, demokrasi ve özgürlük mücadelemizden asla dönmeyeceğiz. Çünkü bizler Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkıyoruz. İlelebet, Yaşasın Cumhuriyet!' diye konuştu.