Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yetenek Kaşifi Projesi kapsamında her çocuğun farklı kabiliyetlere sahip olduğunu belirterek, 'Çocuklarımızı tek tip başarı anlayışıyla yetiştirmek doğru değil. Onların erken yaşta yeteneklerini keşfederek doğru şekilde yönlendirilmesi gerekiyor' dedi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey ilçesinde bulunan Asuman Mustafa Karakoyunlu Anaokulu ve İpekyolu İlkokulu'na yaptığı ziyaretlerde, veliler ve öğretmenlerle bir araya gelerek 'Yetenek Kaşifi' Projesini tanıttı.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Şahinbey ilçesindeki Asuman Mustafa Karakoyunlu Anaokulu ve İpekyolu İlkokulu'nu ziyaret ederek, proje çerçevesinde uygulanacak bilimsel yöntemler ve planlamalar hakkında bilgi verdi.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARA DÜZENLİ TARAMA YAPILACAK

Yetenek Kaşifi Projesi kapsamında Gaziantep genelinde 6 yaşındaki çocukların her yıl düzenli olarak sportif beceri taramasına tabi tutulacağını belirten Başkan Şahin, uygulamanın süreklilik esasına dayandığını söyledi.

Projede, çocukların öne çıkan özelliklerinin çoklu zeka ölçekleri aracılığıyla analiz edileceğini, sportif alanlarda ise performans test bataryalarının uygulanacağını kaydetti.

Uygulamada kullanılacak testlerin bilimsel geçerlik ve güvenirliği tanımlanmış yöntemlerden seçildiğini ifade eden Şahin, çoklu zeka ölçeklerinin GASMEK tesislerinde uzman personel tarafından ve veli eşliğinde uygulanacağını, sportif testlerin ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait spor tesislerinde yine uzmanlar ve velilerin katılımıyla gerçekleştirileceğini aktardı.