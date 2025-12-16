UNESCO'nun 15 Aralık'ı Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan etmesinin ardından, İzmit Belediyesi tarafından Türk dilinin köklü geçmişine ve kültürel mirasına dikkat çekmek amacıyla program düzenlendi

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü kutlamak amacıyla Dernekler Yerleşkesi'nde program düzenledi.

Yoğun katılımın olduğu programda; İzmit Belediyesi Başkanvekili Gamze Yılmaz Doğan, Başkan Yardımcısı Celal Hülür, Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi, Kuzey Makedonya Radoviş Belediyesi Meclis Üyesi Selam Yusuf, Radoviş Belediyesi Önceki Dönem Meclis Üyesi Enis Ömer, STK temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı.

TÜRKÇE, GÜÇLÜ BİR YOLCULUĞUN ADIDIR

Program açılışında konuşan İzmit Belediyesi Başkanvekili Gamze Yılmaz Doğan, 'UNESCO'nun 15 Aralık'ı Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan etmesi, binlerce yıllık bir dilin, ortak bir hafıza ve kültürün, dünya ölçeğinde kabul edilmesi, geçmişten bugüne taşınan sözün, sesin ve anlamın evrensel bir değer olarak görülmesi demek. Türkçe, Orhun Yazıtlarından Kutadgu Bilig'e, Yunus Emre'nin dizelerinden bugün konuştuğumuz dile kadar uzanan çok güçlü bir yolcuğun adıdır.

ORTAK BİR DUYGU VE KÖK TAŞIYOR

Farlı coğrafyalarda farklı lehçelerle konuşulsa da bizi birbirimize bağlayan ortak bir duygu ve kök taşıyor. Bizler de İzmit Belediyesi olarak bu mirası yaşatmayı, konuşmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı çok önemsiyoruz. Bu güzel buluşmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum' dedi.

TÜRK DİLİNİ AKADEMİSYENLER ANLATTI

Program kapsamında düzenlenen konferansta; Çalışma ve Sosyal Politikalar Eski Bakan Vekili ve Doğu Makedonya Türkleri Derneği Genel Başkanı Enver Hüseyin, Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gencay Zavotçu ile Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sema Orsoy konuşmacı olarak yer aldı. Konferansın moderatörlüğünü İzmit Belediyesi Dernekler Masası Başkanı Eray Bodur yaptı.

TÜRK DİLİNİN ORTAK KİMLİĞİ VE BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VURGULANDI

Konuşmacılar, Türk dilinin binlerce yıllık tarihsel serüvenini, farklı coğrafyalarda geçirdiği dönüşümü ve Türk dünyası açısından taşıdığı ortak değerleri katılımcılarla paylaştı. Konferansta özellikle Orhun Yazıtları'ndan günümüze uzanan süreçte Türk dilinin yazılı ve sözlü mirası, dilin kültürel kimliğin korunmasındaki rolü ve Türk milletini bir arada tutan en güçlü unsurlardan biri olduğu vurgulandı.

PROGRAM HALK DANSLARI VE KONSERLE RENKLENDİ

Konferansın ardından Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu'nun sergilediği performans, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Program, sanatçı Salih Koçman'ın verdiği konserle sona ererken, katılımcılara teşekkür plaketi takdim edildi.