Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, hizmet kalitesini yükseltmek ve sahada operasyonel verimliliği artırmak amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın gelişen yapısı ve artan nüfusuyla birlikte altyapı hizmetlerinin önemi her geçen gün daha da artıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, bu ihtiyaca yönelik olarak modern ve güçlü ekipman yatırımlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

ASAT, merkez ve ilçelerde altyapı hizmetlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla 65 milyon TL yatırımla 13 yeni hizmet aracı envantere dahil edildi.

Yeni araç ve teknolojiler sayesinde saha müdahalelerinde hız ve etkinlik sağlanırken, vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunulması amaçlanıyor. Aynı zamanda ASAT personelinin çalışma koşulları iyileştirilerek hizmet süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

ASAT, bu yatırımla birlikte vatandaş odaklı hizmet anlayışını pekiştirerek, kurumsal altyapısını güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyor.