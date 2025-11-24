İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nde hizmet veren Zübeyde Hanım Huzurevi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması yapıldı. Huzurevi sakini emekli öğretmenlerin duygu dolu anlar yaşadığı buluşmada lise öğrencileri de yer aldı.

Buluşmada Buca Radikal Anadolu Lisesi öğrencileri de yer aldı. İçinde emekli öğretmenlerin de olduğu huzurevi sakinleri duygu dolu anlar yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası'nın konseriyle eğlenip, dans ettiler. Ayrıca lise öğrencileri tarafından Öğretmen Oratoryosu seslendirildi. Huzurevi sakinlerine kırmızı karanfil dağıtıldı.

İzmir, Erzurum, Kocaeli illerinde 23 yıl boyunca sınıf öğretmenliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı programdaki konuşmasında, 'Çok kıymetli öğretmenlerimle birlikte burada olmaktan çok mutluyum. Bizim için önder, örnek olan başöğretmenimiz Atatürk'ü burada anmadan geçmek istemiyorum. Onunla birlikte bu kutsal görevi yerine getirirken emek sarf eden öğretmenlerimizi, şehit olan öğretmenlerimizi de anıyorum. Siz kıymetli öğretmenlerimle, Atatürk'le aynı mesleği paylaşmanın gururunu yaşıyorum. İyi ki varsınız' ifadelerini kullandı.

İzmir Buca Radikal Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Yılmaz da, 'Bugün burada Öğretmenler Günü'nü sizlerle birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öğretmenler yıllarını eğitime adamış, nice nesiller yetiştirmiş, ülke geleceğine ışık olmuş insanlardır. Öğretmenlik sadece bilgi aktarmak değil, karakter inşa etmek, umut aşılamak ve geleceği şekillendirmektir. Sizler bu kutsal görevi yıllarca özveriyle yerine getirdiniz' dedi.