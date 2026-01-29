Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 2025 Aralık ayında işsizlik oranının %7,7'ye düşerek son 25 yılın en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 2025 yılı Aralık ayına ilişkin işgücü istatistiklerini değerlendirdi. Işıkhan'ın açıklamasına göre, işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti. Böylece işsizlik, son 25 yılın en düşük düzeyine inerken, 32 aydır tek haneli seviyelerdeki seyrini sürdürdü.

Aynı dönemde işsiz sayısı 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bin oldu.

Kadın istihdamına yönelik politikaların olumlu sonuç verdiğini belirten Işıkhan, kadınlarda işsizlik oranının 1,1 puan düşerek yüzde 10,5'e gerilediğini ve bu oranın 2013'ten bu yana en düşük seviye olduğunu ifade etti.

Genç işsizliğinde de düşüş yaşandığını aktaran Işıkhan, 15-24 yaş grubunda işsizlik oranının 1,1 puan azalarak yüzde 14,1 seviyesine indiğini belirtti. 'Genç İstihdam Hamlesi - GÜÇ Programı' kapsamında 3 yılda 3 milyon gencin istihdama kazandırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Aralık ayında istihdam sayısı 32 milyon 685 bin kişi, istihdam oranı yüzde 49,1 olarak gerçekleşti. İşgücü 35 milyon 421 bin kişi, işgücüne katılım oranı ise yüzde 53,2 seviyesinde oldu.

Bakan Işıkhan, işsizliğin azaltılması, nitelikli ve kayıtlı istihdamın artırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.