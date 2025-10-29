Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kültür Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında şehir merkezinde ilk etapta eski bir yapı olan Kültür Sitesi'nin yıkılacağını belirterek, proje çalışmalarının devam ettiğini belirtti ve esnafı bu konuda bilgilendirdi.

ISPARTA (İGFA) - Isparta Belediye Başkanı ŞükrüBaşdeğirmen, yıkım yapılacağı zaman esnafın projenin yapımı tamamlanana kadar Otel Isparta'da oluşturulacak alanlara taşınacağını bildirdi. Esnaflar da projeye destek vererek, 'Sağlıklı, sıhhatli yerimiz yapılsın, gelip oturalım. Memleketimize hayırlı, uğurlu olsun' dediler.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnaf buluşmalarına devam ediyor. Bu buluşmalarda esnafın talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Başdeğirmen, yapılması gerekenlerle ilgili karşılıklı istişarelerde bulunuyor. Başkan Başdeğirmen, Kültür Sitesi esnafıyla bir araya gelerek, talep ve öneri dinledi, karşılıklı istişarelerde bulundu. Buluşmanın en önemli konusu Kültür Sitesi'nin yıkılarak, günümüz şartlarına daha uygun bir şekilde yeniden inşa edilmesi oldu. Buluşmada belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve belediye meclis üyeleri de yer aldı.

Pirimehmet Mahallesi Muhtarı Mustafa Bayram Kısadere, esnaf buluşmasından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu tür toplantıların şehrin daha güzel hale gelmesi için faydalı olduğunu söyledi. Esnaflar da tek tek söz alarak talep ve önerilerini ilettiler.

Başkan Başdeğirmen: 'Deprem bir gerçeğimiz, mutlaka tedbirini almak zorundayız'

Bir esnaf, Kültür Sitesi'nin kentsel dönüşüm kapsamında yenilenip, yenilenemeyeceğini sordu. Günün en önemli konularından birisinin kentsel dönüşüm olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 şiddetindeki depremi hatırlattı. Geçen hafta Isparta'da 2 kez deprem olduğunu ve bunların 2 şiddetinde gerçekleştiğine değinen Başkan Başdeğirmen, 'Şiddeti 2 iken bile ne kadar sert vurdu diye konuştuk. Deprem bir gerçeğimiz, mutlaka tedbirini almak zorundayız. Bu tedbir de 2005 öncesi yapılan yapıların çok dayanıklı olmadığını bilmemizdir. Burada mühendis olmamıza veya farklı bir şekilde vakıf olmamıza gerek yok. Artık o kadar çok bilgilendik ki her gün depremle alakalı konular önümüze geliyor ve bilim insanları, yetkililer birçok bilgiler aktarıyorlar. Bizler de şehrimizdeki eski yapıları yenilemek için çalışmalar içerisindeyiz. Isparta Belediyesi binası, Kafeler Caddesi, İşhanı, Kültür Sitesi, Kunduracılar Sitesi ve Fatih Çarşısı kütle binalar. Bunlar yıllar öncesi yapılmış depreme dayanıklılığı tartışılan çok güvenli binalar değil. Çünkü o günkü şartlarda kullanılan beton ve demirler bugünkü şartlarda bu binaların ayakta kalmalarına uygun görülmüyor. Biz de kentsel dönüşüme Anadolu Mahallesi'nden başladık. Müteahhitler oralarda anlaşmaya başladılar. Daha sonra eski sanayi ve Davraz Mahallesi'ndeki tek katlı evlere programlar yapıyoruz. Bunlarla beraber Kültür Sitesi'nin yıkımını yapacağız ve yeni projemizi uygulayacağız' dedi.

'Hiçbir esnafımız mağdur edilmeyecek'

İlk etapta yıkılacak binanın Kültür Sitesi olacağını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bina içerisinde 155 işyeri olduğunu, bunun 55'inin Isparta Belediyesi'nin geri kalanlarının ise mülkiyetli olduğunu söyledi. Başkan Başdeğirmen, 'Burada 7 bin metrekarelik inşaat alanı var. Daha önce bakanlıktan, kaynak ofisinden yetkililer geldiler işyerlerinin tamamının ölçülerini aldılar. Kafeler Caddesi, Belediye İşhanı ve burayla ilgili çalışmalar başladı. Kültür Sitesi için proje çalışmaları başladı. Belediyenin yeni binasının projesi de tamamlanmak üzere. Onu da Kolçelik Kavşağının oraya taşıyacağız. Burada 155 esnafımız var. Burası yıkılınca esnafımız ne olacak, önemli olan o. Belediyeye ait olan kiralamaları iptal ediyoruz. 2 yıldır bunu bildiriyoruz. Kiraları tekrar yenilemiyoruz. Mülk sahipleri mağdur olmaması için inşaat yapıldıktan sonra yerleri buradan verilecek. Yapım süreci yaklaşık 1,5-2 yıl olacak. Otel Isparta boşaltıldı. Orayı da yıkacağız. Ama şu anda içerisi boş. Altındaki kiracılara 2026 Mart'a kadar müsaade verdik. Onlar da çıktıktan sonra orayı buradaki esnaflarımızın kullanacağı şekle getirerek dükkan haline getireceğiz. Kültür Sitesi'ndeki esnafımızı geçici olarak oraya taşıyacağız. Esnafımızı mağdur etmemek için Otel Isparta'daki alanları işyerleri haline getireceğiz. Bunlar sizlerle istişare halinde yapılacak. Burada kimse mağdur olmayacak. Herkes güvenli bir işyerine sahip olacak. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda hiçbir esnafımızı sıkıntıya düşürmedik. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Kültür Sitesi'ni de en güzel şekilde yeniden yapıp, teslim edeceğiz' ifadelerinde bulundu.

'Belediye İşhanı'ndaki esnafımızı da buraya taşıyacağız'

Başkan Başdeğirmen, Kültür Sitesi'nde Isparta Belediyesi'nin yüzde 70 oranında hak sahibi olduğunu belirterek, 'Belediye İşhanı'nın önündeki esnaflarımızı buraya alacağız. Yüzde 70'imizi oradaki mülk sahiplerine vereceğiz. Oranın da yüzde 70'i sahipli, yüzde 30'u belediyenin. İşhanını da yıkıp oradaki esnafımızı da buradaki uygun yerlere taşıyacağız. Böylelikle öndeki bina yok olmuş olacak. En sonunda da Otel Isparta'yı da kaldıracağız. Otelin altına otopark yapacağız üstüne proje hazırlamadık ama Üzüm Çarşısı gibi tek katlı işyerleri yapabiliriz' dedi.

Dülgerbaki: 'Esnafa ne zaman haber verilecek'

Kültür Sitesi yöneticisi Mustafa Dülgerbaki, Kültür Sitesi'nin ne zaman yıkılacağını, yıkımdan önce esnafa hangi sürede haber verileceğini sordu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, proje tamamlandıktan sonra yıkımdan en az 4 ay önce esnafa haber vereceklerini ifade ederek, 'Projenin 2026 yılı içerisinde tamamlanacağını düşünüyoruz. Bu işlerin bir süresi var. Biz burayı yıkıyoruz dediğimiz zaman karşı tarafta sizin dükkanlarınızı hazırlamış olmamız lazım. Otel Isparta'da sizlere yer yapacağız' dedi.

'Ağaçları kesemeyiz'

Bir esnaf da Cumhuriyet Caddesi'nin tek yön olmasından dolayı orta refüjdeki ağaçların başka bir yere taşınıp, taşınamayacağını sordu. Başkan Başdeğirmen, o ağaçların taşınamayacağını, bir tanesinin bile kesilemeyeceğini vurguladı. Başkan Başdeğirmen, 'O yolun açılması için ağaçların kesilmesi lazım. Ama bu kesim benim dönemimde olmaz. Biz ağaçları kesemeyiz' diye konuştu.

'Memleketimize hayırlı olsun'

Esnaflar, Kültür Sitesi ile ilgili kafalarındaki sorulara yeterli cevapları aldıklarını belirterek, 'Hakkımızda hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz. Sağlıklı, sıhhatli yerimiz yapılsın, gelip oturalım. Memleketimize hayırlı, uğurlu olsun' dediler.

Dede: 'Esnaf dostusunuz'

Esnaf Ali İhsan Dede de Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in konuyu yeterince açıkladığını ifade etti. Dede, 'Başkanımızdan Allah razı olsun. Belediye Başkanımız ve personeli Isparta için elinden geleni yapıyor. Esnaf dostusunuz, vatandaşın fikirlerini alıyorsunuz. Teşekkür ederiz' dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnafın tereddütte olduğu bir konu olması durumda belediyeye gelip, sorabileceğini vurguladı.

Buluşmanın sonunda Özel Yüreklere Gönül Verenler Derneği, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e hazırladıkları aile tablosunu hediye etti.