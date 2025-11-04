Gaziosmanpaşa'nın seçilmiş Belediye Başkanı Hakan Bançetepe'nin tutuklanmasının ardından Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili seçilen AKP Meclis Üyesi Eray Karadeniz, çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Seçilmiş belediye başkanlarından daha hareketli çalışmalar yapar Başkanvekili Karadeniz, ilçede lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 4 bin öğrenciye katkı sunmak için dijital eğitim platformu hediye edeceklerini müjdeledi. Karadenizin yoğun çalışması halkla diyaloglarını da öne çıkarıyor. Bilindiği gibi , Gaziosmanpaşa'da Belediye Başkanlığını CHP adayı Hakan Bahçetepe kazanmasına rağmen, Belediye Meclis Üyeliği çoğunluğunu Ak Parti önde bitirmişti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'inde Meclis çoğunluğu elinde bulunun Ak Partili Başkanvekili Karadeniz her alanda öne koyduğu projelerle dikkat çekiyor. Gençlere hitap eden 'Dijital Eğitim Platformu' da dikkat çeken bur proje. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlık sürecindeki 4 bin öğrenciye, dijital eğitim platformu olan Teknomektep üyeliği hediye ediyor. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden hareketle hayata geçirilen bu proje sayesinde öğrencilere teknolojiyle desteklenen bir eğitim deneyimi sunulması hedefleniyor. Gaziosmanpaşa’da ikamet eden 7’nci, 8’inci, 11’inci ve 12’nci sınıflar ile sınava yeniden hazırlanan mezun gençler için dijital eğitim platformuna başvurular başladı.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARI YOLCULUĞUNA DESTEK OLMAK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞI”

Sosyal medya hesabından gençlere projeyi müjdeleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, “Sizlerin geleceğine katkı sunmak için yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Hızla gelişen teknolojiyle birlikte, eğitim hizmetlerimizi çağın gerekliliklerine uygun biçimde yeniliyor, sizlere daha güçlü imkanlar sunmak için çalışıyoruz. Gaziosmanpaşa’nın ve Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek olan değerli öğrencilerimizin başarı yolculuğuna destek olmak, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Çünkü inanıyoruz ki; güçlü bir gelecek, nitelikli eğitimle mümkün… Ve o geleceği birlikte inşa etmek için daima sizin yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

TEKNOMEKTEP NEDİR?

Yapay zeka destekli dijital bir eğitim platformu olan Teknomektep, öğrencilere mekan kısıtlaması olmadan hedeflerine uygun çalışma programı oluşturma, konu anlatım videoları izleme, deneme sınavlarına katılma ve interaktif soru çözümleriyle kendi hızlarına uygun öğrenme fırsatı sağlıyor. Öğrenciler, belediye tarafından hediye edilecek eğitim kartlarında bulunan kod ile üyeliklerini başlatarak, eğitimlerden kolayca yararlanabiliyor.

SON BAŞVURU: 16 KASIM PAZAR

Gaziosmanpaşa’da ikamet eden 7’nci, 8’inci, 11’inci ve 12’nci sınıflar ile sınava yeniden hazırlanan mezun gençler, https://genclik.gaziosmanpasa.bel.tr/basvuru/ogrencilere-ucretsiz-online-egitim-destegi adresinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurular için son tarih ise 16 Kasım Pazar.