Gaziosmanpaşa Belediyesi, çocukların çok yönlü gelişimlerini desteklemek ve ailelere çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri sosyal alanlar sunmak amacıyla Anne-Çocuk Atölyesini hayata geçirdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde bulunan Tikveşli Bilgi Evi ve Karayolları Bilgi Evi’nde hizmet verecek olan atölye, sıcak ve güvenli bir aile ortamında çocuklara birbirinden özel imkanlar sunacak. 36-72 ay arası çocuklar, gelişim odaklı etkinliklerle hem eğlenecek hem de yeteneklerini geliştirecek. Ayrıca aileler, çocuklarını saatlik olarak güvenle emanet edebilecek ve bu sayede gündelik yaşamdaki işlerini rahatlıkla halledebilecek.

ONLİNE KAYITLAR BAŞLADI

Atölyeye katılan anneler, ister etkinliklere çocuklarıyla birlikte katılabilecek, isterlerse çocuklarını uzman eğitmenlere emanet ederek kendi programlarını sürdürebilecekler. Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, ebelediye.gaziosmanpasa.bel.tr adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.