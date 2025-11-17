Gaziosmanpaşa Belediyesi, geleceğimizin mimarı öğretmenlere duyulan vefa ve minneti özel bir kampanya ile taçlandırıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediyeye ait Su Kemeri Sosyal Tesisi'nde, öğretmenlere özel 5 gün boyunca yüzde 15 indirim kampanyası düzenleniyor.

18-23 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak indirim ile Gaziosmanpaşa Belediyesi öğretmenlerin emeklerine teşekkür etmeyi amaçlıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmenlerin, belirtilen tarihlere göre tesisten rezervasyon yaptırmaları yeterli olacak.

ÖĞRETMENLER, KALİTELİ VE HUZURLU BİR ORTAMDA AĞIRLANACAK

Gaziosmanpaşa’nın gözde mekanlarından biri olan Su Kemeri Sosyal Tesisi, nezih ortamı ve sunduğu kaliteli hizmetle hem ilçe sakinlerinin hem de ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Doğayla iç içe bir atmosferde, lezzetli menü seçenekleriyle misafirlerini ağırlayan tesis, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere hem dinlenebileceği hem de keyifli vakit geçirebileceği bir buluşma noktası sunmayı hedefliyor.

“TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİN, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUM”

Kampanya ile ilgili açıklama yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, “Değerli öğretmenlerimizin ilçemizdeki sosyal imkanlardan daha fazla faydalanmasını istiyoruz. Evlatlarımızı yetiştiren öğretmenlerimizin hakkı ödenmez ancak kendilerine bugüne özel Su Kemeri Sosyal Tesisimizde bir ayrıcalık sunmak istedik. Bu vesileyle Gaziosmanpaşa’da ve ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.