Yerel basın mensupları ile kahvaltı programında bir araya gelen Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, göreve geldikten sonra ilk 100 günde gerçekleştirdikleri çalışmaları gazetecilere anlattı, planlanan yeni projeler hakkında bilgiler verdi.

Su Kemeri Sosyal Tesisi’nde düzenlenen buluşmaya, Başkan Vekili Eray Karadeniz’in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve bölgede görev yapan basın temsilcileri katıldı. Programda, Gaziosmanpaşa’da yürütülen çalışmalar, yeni projeler ve gündemdeki konular üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirildi. Başkan Vekili Karadeniz, göreve geldikleri günden bu yana geçen ilk 100 günlük süreçte yapılan hizmetleri detaylı bir sunumla paylaşarak, altyapıdan çevre düzenlemelerine, sosyal belediyecilikten kültür-sanat projelerine kadar birçok alanda atılan adımları gazetecilere aktardı. Karadeniz, yaptığı açıklamada, Belediye personelinin maaşlarının yaklaşık 6 ay gibi uzun süre gecikmelere neden olduğunu ifade ederken, sistemi bir düzene sokmak için çalıştıkların ifade etti.

Programda yaptığı konuşmada basının yerel yönetimlerdeki önemine dikkat çeken Başkan Vekili Karadeniz, “Kamuoyunu doğru, tarafsız ve hızlı bilgilendirmek adına özveriyle çalışan tüm basın emekçilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Program, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.