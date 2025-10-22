Her yıl binlerce kadını el sanatları ve meslek edindirme kurslarıyla buluşturan Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Sanat Merkezleri’nde 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı, düzenlenen programla açıldı. Açılışta, kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilendi.

Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen açılış programına Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, kurum müdürleri, ilçe muhtarları ve çok sayıda kadın kursiyer katıldı. El sanatlarından geri dönüşüm çanta yapımına, pastacılıktan fotoğrafçılığa, seramikten müzik kurslarına kadar birçok alanda eğitim alan kadınların el emeği göz nuru ürünleri alanda sergilendi.

Başkan Vekili Karadeniz, kadınların kurslarda ortaya çıkardığı eserlerden oluşan sergiyi gezdi. O esnada kursiyerlerin oluşturduğu Türk Sanat Müziği Korosu, mini bir konserle katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Ardından Karadeniz, merkezdeki derslikleri gezerek kadınlara verilen kurslar hakkında bilgi aldı. Hem üretme hem de meslek edinme imkanı sunan kurslara kadınların yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.

"KADININ DEĞDİĞİ YER GERÇEKTEN GÜZELLEŞİYOR"

Yeni dönem açılış programında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Fuaye alanını gezerken çok etkilendim. Çünkü el emeğiyle yapılmış eserler, bir sanat müzesinde sergilenecek düzeyde. Ben daha yeni baba olduğum için neden cennet kadınların ayaklarının altında, neden anneler kutsal çok daha iyi anlıyorum. Kadının değdiği yer gerçekten güzelleşiyor. Buradaki organizasyon çok kıymetli. İnşallah biz de hem Halk Eğitim hem de Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla burada yapılan eğitimleri artırmak istiyoruz. Bu tarz kurumların sayısını arttırmak için hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi.