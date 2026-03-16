ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile güdüm sistemleri tedariki için 111,85 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Şirket ayrıca elektro-optik sistemlerin ihracatına yönelik 54,6 milyon dolarlık yeni bir anlaşmaya daha imza attı.

ANKARA (İGFA) - ASELSAN, savunma sanayiinde yeni sözleşmeler imzaladığını duyurdu. Şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında güdüm sistemlerinin tedariğine yönelik toplam 111 milyon 850 bin ABD doları tutarında sözleşme imzalandı. Söz konusu anlaşma kapsamında üretilecek sistemlerin teslimatlarının 2027 ile 2028 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Öte yandan ASELSAN, yurt içi bir platform üreticisi ile de yeni bir ihracat sözleşmesine imza attı. Anlaşma kapsamında yurt dışındaki kullanıcılara teslim edilmek üzere elektro-optik sistemlerin tedariki gerçekleştirilecek.

Toplam değeri 54 milyon 600 bin ABD doları olan ihracat sözleşmesi ile ASELSAN'ın uluslararası pazarlardaki faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve Türk savunma sanayi ürünlerinin küresel pazardaki varlığının artırılması hedefleniyor. Şirketin yaptığı iki ayrı anlaşmanın toplam büyüklüğü ise yaklaşık 166 milyon 450 bin dolar olarak açıklandı.