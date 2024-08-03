25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin halk konserleri finalinde Türkiye’nin güçlü seslerinden Işın Karaca sahne aldı.İSTANBUL (İGFA) - Festival kapsamında her yıl verilen Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Onur Ödülü Türk sinemasının efsane ismi Ahmet Mekin’e, Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Türk tiyatrosunun dev ismi Göksel Kortay’a verildi.

9 KEZ “DÜNYANIN EN İYİ KÜLTÜR – SANAT FESTİVALİ” SEÇİLDİ

75 ülkeden 1200 kültür – sanat elçisinin katılımıyla gerçekleşen 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 24 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesi’nin işbirliğiyle yapılan festival Uluslararası Heykel Sempozyumu, Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması, Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması, Uluslararası El Sanatları Atölyesi, Uluslararası Çocuk El Sanatları Atölyesi, Uluslararası Kukla Atölyesi gibi çok sayıda uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Festival uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından 9 kez üst üste “Dünyanın En İyi Kültür Sanat Festivali” seçildi.



KARACA, YAKIN DOSTU SUAT SUNA İLE DÜET YAPTI

Halk konserleri finalinde sahne alan Türkiye’nin güçlü seslerinden Işın Karaca, Kemal Sunal Amfi Tiyatro’yu dolduran binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte söyleyen sanatçı zaman zaman da yaptığı espriler ile keyifli bir geceye imza attı. Sanatçının yakın dostu Suat Suna ile birlikte söylediği şarkı ise amfi tiyatroyu dolduran hayranlarına sürpriz oldu. Amfi tiyatronun kapasitesi dolunca binlerce hayranı Işın Karaca’yı Kültürpark’a kurulan dev ekranlardan izledi. Sahnedeki led ekranlardan dışardaki kalabalığı gören sanatçı, amfi tiyatronun dışına çıkarak parktaki hayranlarının arasına karışarak birlikte şarkı söyledi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren konser festivalin coşkusunu zirveye taşıdı.

AHMET MEKİN VE GÖKSEL KORTAY’A ÖDÜL VERİLDİ

Festival kapsamında her yıl verilen Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Onur Ödülü Türk sinemasının efsane ismi Ahmet Mekin’e, Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Türk tiyatrosunun dev ismi Göksel Kortay’a verildi. Ahmet Mekin ödül törenine oyuncu olan torunu Mekin Sezer ile birlikte gelirken, Göksel Kortay'ın ödülünü ise oyuncu Sevinç Erbulak aldı.

“DAHA ÇOK MUSTAFA KEMALLER YETİŞTİRECEK”

Ödül töreninde konuşan Ahmet Mekin, kendisinin 93 yaşında olduğunu hatırlatarak; “Sizler için çok güzel günler geliyor. Hepiniz güzel günler görün. Daha aydınlık günler görün. Daha güzel bir Türkiye görün. Hep beraber yaşayalım bunları. Bu Türkiye bir Mustafa Kemal yetiştirdi ama daha çok Mustafa Kemaller yetiştirecek. Daha çok çok yetişecek, bizi ileriye götürecek. İnanıyorum buna. Sizlere inanıyorum. Hepinize inanıyorum. Türk halkına inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.”

Göksel Kortay geceye telefonla bağlanarak kendisine verilen ödül için teşekkür etti. Mekin ve Kortay’ın ödüllerini Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu tarafından takdim edildi.