Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal Events Across Turkey’in 10 sezondur süren İstanbul Night Flight projesi kapsamında Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursalı sevenleriyle buluştu.Ersel NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) -

Events Across Turkey’in 10 sezondur süren İstanbul Night Flight projesi, kapsamında ünlü şarkıcı Mustafa Sandal bu akşam Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursalı sevenlerine hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşattı.

Tuluğ Tırpan – Özgür Sevinç yönetiminde Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde büyük bir gösteri ile Bursalı hayranlarının karşısına çıkan başarılı popçu, birbirinden güzel şarkılarını Bursalılar için seslendirdi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Mustafa Sandal, hafızalarda yer edinen tüm şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi.

Şarkı aralarında Bursalı sevenleriyle sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Mustafa Sandal, Bursa ve Bursalılara olan özlemini dile getirdi.