Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, özel sektör işverenleri ile iş arayanları her Salı günü düzenlenecek görüşme programlarında bir araya getirecek.KONYA (İGFA) - Konya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, iş arayan vatandaşların istihdama erişimini kolaylaştırmak ve özel sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. İl Müdürlüğü, önümüzdeki haftadan itibaren her Salı günü saat 10.00–12.00 arasında “Özel Sektör İstihdam Görüşme Günü” düzenleyecek.

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından uzun süredir her hafta düzenlenen Engelli İstihdam Görüşme Programı ile engelli bireyleri işverenlerle buluşturan İŞKUR, bu kez normal statüde iş arayan vatandaşlar için de benzer bir görüşme ortamı sunacak. Böylece iş arayanlar, aynı anda birden fazla iş yeriyle doğrudan görüşme fırsatı yakalayacak.

Konya İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftci, uygulamanın amacını şu sözlerle açıkladı: “İstihdamın yaygınlaştırılması, iş arayanların işe erişiminin kolaylaştırılması ve işverenlerin aradıkları iş gücüne ulaşabilmeleri için bu programı başlatıyoruz. Hem işverenin hem de iş arayanın kısa sürede çok sayıda iş görüşmesi yapmasına katkı sağlayacağız.”

Çiftci, programa katılacak firmaların her hafta İŞKUR’un sosyal medya hesaplarından duyurulacağını belirterek, iş arama sürecinin kişiye özel ve değişken bir yapı taşıdığını vurguladı. “Bu görüşme günleriyle süreci hem işveren hem de iş arayan açısından kolaylaştırmayı hedefliyoruz. İşsizlik sorununun çözümü ancak tarafların vereceği destekle daha anlamlı hale gelecektir” dedi.