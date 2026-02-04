Ünlü şarkıcı İrem Derici, DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olan çift, bugün düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

İSTANBUL (İGFA) -İrem Derici ve Melih Kunukcu, Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea'nin 12. katında yer alan Kün Restoran'da panoramik deniz manzarası eşliğinde, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı 50 kişilik özel bir organizasyonla nişan yüzüklerini taktı.

Yemekle başlayan gece, ilerleyen saatlerde eğlenceyle devam etti.

İrem Derici ve Melih Kunukcu'nun nişan yüzüklerini İrem Derici'nin menajeri Özgür Aras taktı kurdeleyi Melih Kunukcu'nun dedesi Hayrullah Akşahin kesti.

Çifte sosyal medyada tebrik mesajları yağarken İrem Derici ve Melih Kunukcu'nun mutluluğu gözlerden kaçmadı.