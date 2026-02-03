Tarzını her paylaşımında bir adım daha ileri taşıyan ünlü fenomen Nevide Çiçek, bu kareyle iddiasını net şekilde ortaya koydu.

İSTANBUL (İGFA) - Cesur kombin, özgüvenli duruş ve 'göz ardı edilemez' bir stil: Kırmızının gücüyle dikkat çeken görünüm, magazin kulislerinde 'hesaplanmış ve güçlü bir çıkış' olarak yorumlanıyor.

Gündemde kalmayı tesadüfe bırakmayan isim, tarzını bir imza haline getirirken iddialı duruşuyla da fark yaratıyor.



Bu kare sadece bir stil paylaşımı değil; 'buradayım' diyen net bir mesaj.

Önümüzdeki günlerde hem tarzı hem de adından daha çok söz ettireceği şimdiden konuşuluyor.'