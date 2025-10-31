Üretkenliğiyle dikkat çeken İrem Derici, adeta dur durak bilmiyor! Şarkıcı, önceki gün İstanbul'da sahne aldı. Bir gece önce de Ankara'da konser veren Derici, sadece iki günde sahne de tam 100 şarkı seslendirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Yoğun konser temposuna rağmen yeni albümü için de stüdyoda mesai yapan sanatçı, asıl konser maratonunun şimdi başlayacağını söyledi.

İrem Derici, son dönemde büyük beğeni toplayan 'Bu Defa Başka' adlı şarkısıyla hem müzikseverlerden hem de eleştirmenlerden tam not aldı. Şarkı, kısa sürede listelerin üst sıralarına tırmanırken sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Proje, özellikle TikTok'ta büyük ilgi gördü; sadece ilk haftada 20 binden fazla video çekildi. Sosyal medyada binlerce paylaşım alan şarkı, viral olmayı başararak İrem Derici'nin müzikal iddiasını bir kez daha ortaya koydu.