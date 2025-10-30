Jennifer Lopez, Zen Pırlanta'nın tüm dünyadaki yeni marka elçisi oldu. Zen, 22 ülkede 175 mağaza ile uluslararası büyümesini sürdürürken, bu iş birliği bir dünya markası olma yolculuğunda önemli bir adımı temsil ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Ağustos 2025'te, Avrupa ve Asya'yı kapsayan 'Jennifer Lopez UpAllNight' turnesi sırasında Jennifer Lopez, zanaatkârlığı cesur, modern tasarımlarla harmanlayan Zen Pırlanta ile tanıştı. Markanın pırlantalı mücevher konusundaki sanatkârlığından etkilenen Lopez, Zen ile bir bağ kurdu. Tesadüfi bir karşılaşma olarak başlayan bu süreç, kısa sürede bir ortaklığa dönüştü ve Jennifer Lopez, Zen Pırlanta'nın marka elçisi oldu. Bu ortaklık, Jen ve Zen'nin ışıltısını ve sofistike çizgisini yansıtan sürprizleri beraberinde getirecek.

Los Angeles'ta, ünlü fotoğrafçı Norman Jean Roy tarafından çekilen yeni Zen Pırlanta reklam kampanyası, Lopez'in imzası niteliğindeki karizmasını Zen mücevherlerinin ışıltısıyla buluşturuyor.

Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş şu ifadeleri kullandı: 'Jennifer Lopez gibi, global ölçekte etkisi olan güçlü ve ilham verici bir sanatçıyla çalışmak bizim için son derece heyecan verici. Onun enerjisi ve duruşu, Zen'in vizyonunu ve yarattığı mücevherlerin ruhunu en iyi şekilde yansıtıyor. Bu ortaklık, markamızın uluslararası büyüme hikâyesinde bir kilometre taşı olacak.'

Zen Pırlanta Hakkında

2000 yılında kurulan Zen Pırlanta, kökleri 1890 yılına uzanan bir aile mirasını ve mücevher ustalığını geleceğe taşıyor. Bu köklü miras ve derin uzmanlıkla geniş bir pırlantalı mücevher tasarımı yapıyor, üretiyor ve dünya çapında satışa sunuyor. Bu tasarımlar, zamansız klasiklerden modern ve yenilikçi modellere kadar uzanıyor.

Son teknolojiye sahip üretim tesisine yapılan önemli yatırımlar sayesinde Zen Pırlanta, üretim kapasitesi ve yüksek kalite standartlarıyla dünyanın önde gelen pırlantalı mücevher üreticilerinden biri oldu.

2005 yılında üretim ve toptan satış modeline perakende operasyonlarını da ekleyen Zen Pırlanta, bugün 22 ülkede 175 mağazasıyla ABD, Avrupa, Körfez ülkeleri, Asya ve Afrika'daki mücevher severlere ulaşıyor. New Jersey, Düsseldorf ve Dubai'deki ofisleriyle, neredeyse tüm kıtalara ihracat yaparak imza tasarımlarını dünyanın dört bir yanındaki kadınlarla buluşturuyor.