Hudut birlikleri, İran sınır hattında gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde 81 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Maddeler, işlemler için jandarmaya teslim edildi.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, hudut birliklerinin İran sınır hattında gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli bir uyuşturucu sevkiyatının engellendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri 7/24 kesintisiz yürüttüğü keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri sırasında sınır hattında şüpheli üç çuval tespit etti.

Yapılan incelemede çuvalların içinde toplam 81 bin 133 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Maddeler, gerekli işlemlerin yapılması için Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Bakanlık, hudut güvenliği ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.