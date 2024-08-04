Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde terörle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetler'e ait unsurlar bölgede 8 PKK'lı teröristi etkisizi hale getirdi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla süreceği kaydedildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1820056931496583587