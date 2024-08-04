Edirne İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'ye, Edirne Vali Yardımcılığı görevi de tevdi edildi. Sevgili, her iki görevi de sürdürecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili’ye ikinci olarak Edirne Vali Yardımcılığı görevinin tevdi edildi.

Edirne Valiliği'nde Vali Yardımcısı olarak görev yapacak olan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Edirne, İpsala, Keşan ve Uzunköprü Organize Sanayi Bölgeleri ile Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu ve Edirne Valisi Yunus Sezer’in vereceği görevleri yerine getirecek.

Edirne Vali Yardımcılığı görevinin yanı sıra Ömer Sevgili’nin İpsala Kaymakamlığı görevini de sürdüreceği bildirildi.