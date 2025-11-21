İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, Keşan TSO'nun 67. kuruluş yıldönümü törenlerinde yaptığı açıklamada, İpsala Pirincinin Avrupa Birliği tarafından resmen tescillendiğini duyurdu. Sezer, '2021'de yaptığımız başvurunun olumlu sonuçlanması hepimiz için büyük gurur' dedi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, AB Coğrafi İşaret Tescilinin İpsala pirincinin tanınırlığını ve güvenilirliğini artıracağını belirterek, 'Bu ürünün nerede ve hangi şartlarda üretildiği artık uluslararası düzeyde belgelenmiş durumda. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Geçen sezonun su sıkıntıları nedeniyle zorlu geçtiğini hatırlatan Sezer, üreticilere planlama çağrısında bulunarak, 'Elimizdeki suyu doğru hesaplamamız gerekiyor. Hangi alanın ne kadar su alabileceğini bilerek ekim yapmalıyız. Aksi halde risk büyür' dedi.

Sezer, üretim maliyetlerinin arttığını, bazı çeşitlerde fiyatların gerilediğini ifade ederek, 'İri taneler 38 lira civarında, orta taneler ise 30-34 lira arasında işlem görüyor. Buna rağmen verim ve kalite geçen yıl iyiydi' dedi. Yeni sezon hazırlıkları başlarken üreticilere uyarılarda bulunan Sezer, 'Göz göre göre zarar etmenin anlamı yok. Risk yönetimini önemseyin, doğru çeşit seçin, su kaynaklarını hesaba katın ve tüm paydaşlarla işbirliği içinde olun' mesajını verdi.

