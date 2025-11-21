Edirne'de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nın yıllardır sürdürdüğü çalışmalar meyvesini verdi. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından daha önce coğrafi işaret alan İpsala Pirinci, artık Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili ile de korunuyor. Böylece Trakya'nın Avrupa Birliği tarafından tescillenen ilk ve tek ürünü oldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye'nin en önemli pirinç üretim merkezlerinden biri olan İpsala Ovası, bereketli toprakları ve köklü üretim geleneğiyle ülkenin pirinç ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini karşılıyor.

Keşan TSO'nun yürüttüğü tescil ve tanıtım çalışmaları sonucunda İpsala Pirinci'nin kalitesi, üretim yöntemi ve yöresel özgünlüğü artık uluslararası düzeyde tanınır hale geldi.

Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, AB Coğrafi İşaret Tescilinin bölge açısından tarihi bir adım olduğunu belirterek, 'Bu tescil, sadece bir ürün değil; tüm bir bölgenin değerinin onaylanmasıdır. Trakya Üniversitemizin analizleriyle kalitesi bilimsel olarak da kanıtlanan İpsala Pirinci, artık Avrupa tarafından tescillenmiş güçlü bir marka haline gelmiştir. Aynı zamanda Trakya'nın AB Coğrafi İşareti alan ilk ve tek ürünü olması ayrı bir gururdur.' dedi.

İHRACAT POTANSİYELİ ARTIYOR

Keşan TSO, tescil sürecinin ötesine geçerek İpsala Pirinci'nin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda bilinirliğini artırmak için fuarlarda, sektörel platformlarda ve uluslararası tanıtım kampanyalarında aktif rol üstleniyor. Bu çalışmalar sayesinde ürünün marka değerinin ve ihracat potansiyelinin önemli ölçüde yükseldiği ifade ediliyor.

Şapçı, süreçte emeği bulunan tüm kurumlara teşekkür ederek, özellikle önceki dönem Oda Başkanı ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun desteklerinin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

'İPSALA PİRİNCİ DÜNYA'DA BİRİNCİ'

Şapçı, bölgenin tarımsal gücünü pekiştiren bu tarihi kazanımın üreticilere daha yüksek katma değer sağlayacağını belirterek, 'Bu başarı, ortak vizyonun ve bölgesel dayanışmanın somut göstergesidir. 'İpsala Pirinci Dünya'da Birinci' sloganı artık sadece bir söylem değil, uluslararası düzeyde tescillenmiş bir gerçektir.' dedi.

