TÜVTÜRK’ün destekçisi olduğu İpek Yolu Rallisi’nin Türkiye etabı tarihi Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle başladı. Bu yıl 50 araçla, 100 yarışmacının yer aldığı Rallide yarışmacılar toplamda 12 bin kilometre yol katedecekler. Ralli 28 Ağustos tarihinde Moğolistan’da sona erecek.İSTANBUL (İGFA) - Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenen görkemli törenle 3. İpek Yolu Rallisi’nin Türkiye etabı 4 Ağustos’ta başladı. TÜVTÜRK’ün katkılarıyla, T.C. Dışişleri Bakanlığı ve T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen ralli, bu yıl da tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Törene, belediye ve büyükelçilik yetkilileri, Rally Başkanı Nadir Serin ve rallinin destekçisi markalar katıldı.

Bu yıl 50 araç ve 100 yarışmacının katılımıyla gerçekleştirilen rallide yarışmacılar, Ağustos’ta İstanbul’dan hareket ederek İran’a ulaşacaklar. Ralli, 28 Ağustos tarihinde Moğolistan’da sona erecek.

Zaman ya da hıza dayalı bir mücadelenin olmadığı Ralliye’ye 20 yaş üstü araçlar katılabiliyor. Bu zorlu ralli modelleri yaşları ne olursa olsun, bakımlı ve muayenesi zamanında yapılmış araçların, kusursuz bir şekilde, binlerce kilometre gidebildiğini gözler önüne seriyor.

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları, iki araçla rallide Türkiye’yi temsil edecek. ve İran-Türkmenistan-Özbekistan rotasında yarışacak. TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları adına Ralli’de yarışacak iki aracın, rallinin son durağı olan Moğolistan’a 28 Ağustos tarihinde ulaşarak ralliyi tamamlaması planlanıyor

İpek Yolu Rallisi, güzergâh üzerindeki ülkelerin tarihi, kültürel, doğal ve turistik güzelliklerini tanıtmayı hedefliyor. Ralli, kültürlerarası iletişimi teşvik ederken, Avrupa ülkelerinde kardeş Türk devletleri lehine olumlu bir algı oluşturmayı ve halklar arasında diyalog kurulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.