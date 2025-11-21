TÜİK verilerine göre, bu yılın Temmuz-Eylül döneminde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinde geçen yılın aynı dönemine göre ciddi artışlar görüldü. 3. çeyrek verilerine göre yapı ruhsatında daire sayısı yüzde 54, yüzölçüm yüzde 42,6, bina sayısı ise yüzde 22,3 artarken, yapı kullanma izin belgelerinde de artış yüzde 22,8'e ulaştı.

ANKARA (İGFA) - TÜİK'in açıkladığı Yapı İzin İstatistikleri 2025 yılı III. çeyrek verilerine göre, yapı ruhsatı verilen binalarda hem sayı hem de yüzölçüm açısından artış gözlendi.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre bina sayısı yüzde 22,3, daire sayısı yüzde 54,0 ve toplam yüzölçüm yüzde 42,6 arttı.

Toplam yüzölçümün yüzde 78,0'ı belediyeler, yüzde 22,0'ı ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

Kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payı yüzde 67,8 ile iki ve daha fazla daireli binalara ait oldu.

İki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların yüzölçümü 37,8 milyon metrekare, bunu 6,2 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış serilere göre, yüzölçüm artışı yüzde 40,9 olarak kaydedildi.

YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ

Bu arada 2025 III. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların sayı ve yüzölçümünde de artışlar görüldü.

Geçen yılın aynı dönemine göre bina sayısı yüzde 5,6, daire sayısı ve yüzölçüm yüzde 22,8 yükseldi.

Toplam yüzölçümün yüzde 79,4'ü belediyeler, yüzde 20,6'sı diğer yetkili idareler tarafından verilirken kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payı yüzde 64,6 ile iki ve daha fazla daireli binalarda gözlendi. Bu binaların yüzölçümü 21,5 milyon metrekare, sanayi binaları ve depoların yüzölçümü ise 4,7 milyon metrekare oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde toplam yüzölçüm yüzde 20,4 artış gösterdi.

ÇEYREKLİK VE MEVSİMSEL DEĞİŞİMLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, bir önceki çeyreğe kıyasla yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 7,0, daire sayısı yüzde 7,2 ve yüzölçüm yüzde 2,7 azaldı.

Aynı dönemde yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı yüzde 2,7, daire sayısı yüzde 0,5 azalırken, yüzölçüm yüzde 3,7 arttı.

Uzmanlar, verilerdeki yıllık artışın inşaat sektörünün canlı seyrini sürdürdüğünü gösterdiğini, çeyreklik düşüşlerin ise mevsimsel etkilerden kaynaklandığını belirtiyor.