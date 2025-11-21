Türkiye E-Ticaret Haftası'nın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'E-ticaret hacmimiz 90 milyar dolara, e-ihracatımız ise 6,5 milyar dolara yaklaştı. Türkiye Yüzyılı'nda dijital üretim ve inovasyonun merkezi olacağız' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Ticaret Bakanlığı ile Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) iş birliğinde düzenlenen Türkiye E-Ticaret Haftası, Bakan Ömer Bolat'ın katılımıyla başladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen Türkiye E-Ticaret Haftası açılış programında, Türkiye'nin dijitalleşme ve e-ihracat alanındaki hedeflerini paylaştı.

Küresel ticarette dijital dönüşümün artık 'stratejik zorunluluk' haline geldiğini vurgulayan Bakan Bolat, Türkiye'nin bu alanda kararlı bir yükseliş içinde olduğunu belirtti.

'2025'İN RAKAMLARIYLA GURUR DUYUYORUZ'

Bakan Bolat, sektörün son durumuna ilişkin şu çarpıcı verileri paylaştı.

E-ticaret hacminin 90 milyar dolar, toplam işlem sayısının 5 milyar 910 milyon adet, perakende e-ticaret işlem adedinin yüzde 10,1 artışla 1 milyar 850 milyon, e-ihracat hacminin ise yaklaşık 6,5 milyar dolar olduğunu belirten Bakan Bolat, 'Türk ürünleri artık Avrupa'dan Körfez ülkelerine, Amerika'dan Orta Asya'ya kadar milyonlarca müşteriye e-ihracat yoluyla ulaşıyor' dedi.

KOBİ'LER DÜNYAYA AÇILIYOR

Bakanlık olarak KOBİ'leri e-ihracatla küresel pazarlara taşımayı öncelik edindiklerini belirten Bakan Bolat, bu doğrultuda hayata geçirilen 'ETBİS ile şeffaf veri sistemi', 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile tüketici-satıcı dengesi' ile 'Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü Raporu ile sektörün röntgeninin çekilmesi' uygulamalarının olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, e-ticaretin ve özellikle e-ihracatın GSYH içindeki payını hızla artıracaklarını ifade eden Bakan Bolat, 'Ülkemizi dijital üretim ve inovasyonun küresel merkezi haline getirmekte kararlıyız' mesajını verdi.

E-ticaret ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getiren hafta boyunca paneller, workshop'lar ve B2B görüşmelerle sektörün yol haritası masaya yatırılacağı öğrenildi.