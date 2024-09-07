İnegöl Belediyesi’nin 6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kapsamında düzenlediği Zaferden Kurtuluşa etkinlikleriyle tüm şehirde kurtuluş coşkusu yaşandı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi tarafından 6 Eylül şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler, gün boyu devam etti. Sabah resmi törenlerle başlayan anma programları, akşamüzeri adeta kurtuluş coşkusunun sokaklara taştığı etkinliklerle devam etti.

İNEGÖL HEP BİRLİKTE ZAFERDEN KURTULUŞA YÜRÜDÜ

6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlamaları kapsamında, Cuma akşamı 18.30’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanında İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte; ilçe protokolü, Tarihi İnegöl Mehteri, Gaziler, STK’lar, öğrenciler ve daha pek çok grup bir araya geldi. Tarihi İnegöl Mehteri öncülüğünde yüzlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı önünden yeni belediye binası önüne kadar yürüdü. Vatandaşların da katıldığı yürüyüş, cadde boyunca görenlerin dahil olmasıyla büyüyerek devam etti.

HALK DANSLARI EKİPLERİ GÖSTERİLERİYLE SÜSLEDİ

Yeni Belediye binası önüne kadar süren kortej yürüyüşü, İnegöl Belediyesi Halk Dansları ekibi ve İnegöl'deki hemşeri derneklerinin halk oyunları gösterileri izleyenlerin beğenisini aldı.

ZAFERDEN KURTULUŞA ETKİNLİKLERİ HAFTA SONU PROGRAMLARI İLE DEVAM EDECEK

Zaferden Kurtuluşa etkinlikleri hafta sonu programları ile devam edecek. 07 Eylül Cumartesi akşamı 20.00’da Amfi Tiyatroda Kıbrıs Harekatının 50. yılı anısına özel yapılacak etkinlikte İnegöl Belediyesi Gençlik Korosu “Kahramanlık Ezgileri” konseri gerçekleştirilecek. 08 Eylül Pazar günü Zaferden Kurtuluşa etkinliklerinin finali son 2 yıldır olduğu gibi yine Halhalca Şehitliğinde yapılacak. 09.30’da Halhalca Şehitliğinde Kros Yarışması ve Halk Yürüyüşü olacak. Bu yıl 3’üncüsü yapılan geleneksel etkinlikte İnegöl’de Kurtuluş Savaşının en çetin mücadelesinin verildiği bölgede o günlerin anısına yürünecek. Kros ve yürüyüş bitiminde tüm katılımcılara simit ve çay ikramları yapılacak.