İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul alışverişlerinin başlamasıyla beraber kırtasiyeleri mercek altına aldı. İlçe genelinde kırtasiyelere ve kırtasiye malzemesi satılan işyerlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Her alanda halkın huzuru, güvenliği ve refahı için yoğun mesai harcayan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle okul sezonunda fahiş fiyat ve fırsatçılık yapılmasının önüne geçmek, fırsatçılık yapanlara karşı da gerekli mücadeleyi vermek ve vatandaşı korumak adına yoğun bir denetim çalışması gerçekleştirdi. Belirli aralıklarla farklı sektörlere yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, okulların açılma süreciyle beraber okul malzemeleri satışı yapan işletmeleri mercek altına aldı.

FİYATLAR KARŞILAŞTIRILDI

Okulların açılması ile birlikte satışı artan ürünler üzerinden fırsatçılık yapılmaması için ince eleyip sık dokuyarak hem kırtasiyeler hem de kırtasiye malzemesi satan market ve milyoncu gibi iş yerleri tek tek denetlendi. Denetimler öncesi öğrencilerin sıklıkla kullandığı malzeme ve markalar tespit edilerek, tüm işletmelerde özellikle bu ürünlerin fiyatları üzerinden karşılaştırmalar yapıldı.

37 İŞYERİ DENETLENDİ

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden denetimlere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2024-2025 yılı eğitim-öğretim dönemi öncesi ilçemizde faaliyet göstermekte olan kırtasiyeler ve okul ihtiyacı ürün satışı yapan diğer işyerleri denetlenmiştir. Bu kapsamda; 22 kırtasiye ile birlikte 15 züccaciye ve binbir çeşit olarak bilinen işyeri olmak üzere toplam 37 işyerinde ekiplerimizce gerekli kontroller yapılmıştır.”

14 İŞYERİNE İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

“Denetimlerde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, güncel fiyat etiketleri, işyeri tertip ve düzeni, yaya yolu işgali konularında gerekli kontroller yapılmıştır. Denetim esnasında işyerlerinde eksik görülen hususlarda 14 işyerine ihtarname tanzim edilerek idari yaptırım uygulanmıştır.”

DENETİMLER SÜRECEK

“Müdürlüğümüzce yaşamın her alanında halkımızın huzurlu ve güvenli şekilde alışveriş yapması için denetimlerimizi sürekli yapmaktayız. Yeni eğitim-öğretim dönemi tüm öğrenci ve velilerimize hayırlı olsun.”